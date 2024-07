Come infatti evidenzia Transfermarkt, nell'annata 2023/24 (che formalmente si è chiusa ieri) il Toro è il miglior giocatore residente in Italia per gol e assist fra club e nazionale. 42 volte Lautaro Martinez ha contribuito ai gol di Inter e Argentina, comprese le ultime uscite in Copa America. Numeri che gli hanno permesso di raggiungere in poco tempo i migliori marcatori della storia del club e della Seleccion, con la possibilità di scalare ulteriormente le gerarchie a stretto giro di posta.