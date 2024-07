Grande serata in quel di Rimini con il Gran Galà di apertura ufficiale del calciomercato 2024/2025. E tra i tanti protagonisti c’è anche Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica del Lecce. "Lautaro? Ci rimasi male ai tempi della Fiorentina per non essere riuscito a portarlo a Firenze, poi Ausilio lo portò a Milano e lo invidiai molto perché sapevo che avrebbe fatto le fortune dell’Inter”, le sue parole riportate da TMW.