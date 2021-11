Inter, programmati due rinforzi a gennaio. Brozovic vuole restare, ma il Barça…

La strategia dell'Inter in vista del mercato di gennaio con due rinforzi nel mirino e la trattativa per il rinnovo di Brozovic

Alessandro De Felice

L'Inter programma il futuro e continua a lavorare fuori dal campo per costruire una squadra sempre più competitiva. Oltre a blindare i gioielli in rosa, con i rinnovi fino al 30 giugno 2026 di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, la dirigenza del club di viale della Liberazione sta pianificando gli acquisti nel mercato di gennaio per regalare a Simone Inzaghi ulteriori rinforzi per una rosa più lunga con l'obiettivo di difendere il titolo di campioni d'Italia.

Secondo quanto riferisce La Repubblica, in caso di addio di Alexis Sanchez potrebbe arrivare un altro attaccante ad Appiano Gentile nel mercato di gennaio. Nel mirino dei dirigenti nerazzurri c'è anche un rinforzo in difesa: l'idea è quella di acquistare un altro centrale per offrire un'opzione in più all'allenatore nerazzurro.

Come conferma il quotidiano, il rinnovo di Marcelo Brozovic, in scadenza il prossimo 30 giugno, resta un tema caldissimo. "Il club lo vuole tenere e il giocatore è ben disposto a restare all’Inter, ma a tentarlo sono sirene ammalianti. Fra le altre, il Barcellona" scrive La Repubblica. Le parti continuano a dialogare per provare a trovare l'intesa totale e arrivare alla fumata bianca.