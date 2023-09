L’Inter accelera per il rinnovo di Mkhitaryan e non solo: la situazione

Per l'Inter è stato un ottimo inizio di stagione: quattro gare di campionato e quattro vittorie. Da Thuram a Lautaro, tutti hanno brillato in questo inizio, ma un giocatore in particolare continua a impressionare, Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista compirà 35 anni a gennaio, ma l'Inter non ha nessuna intenzione di perderlo. Per questo, come riporta la Gazzetta dello Sport, a breve porterà avanti i contatti con Rafaela Pimenta, l'agente di Micki, per il prolungamento del suo contratto.