Inter, Lautaro sempre più simbolo. Rinnovo? Non urgente, ma si parte da base solida

"Dzeko e Lukaku se ne sono andati, Skriniar idem. Lautaro Martinez è uscito dal gruppo, ha preso la fascia di capitano e il comando dello spogliatoio. A 26 anni e alla sesta stagione di Inter, è sempre più un simbolo dell’interismo. È prematuro accostarlo ai monumenti del passato, per esempio a Javier Zanetti argentino come lui, però Lautaro ha dimostrato con i fatti quanto tenga all’Inter. Mai una parola fuori posto, mai una voce di mercato che non sia stata soffocata sul nascere. Lautaro si sente l’Inter addosso. Da questa prospettiva si capisce perché abbia troncato i rapporti con Lukaku, troppo ondivago e contradittorio nelle dichiarazioni e nelle scelte. Non diciamo che Martinez resterà per sempre all’Inter perché non lo sappiamo, però siamo sicuri che nell’eventualità di un distacco Lautaro comunicherebbe con chiarezza la decisione, senza infingimenti. Nell’Inter ha segnato 107 gol totali, di cui 10 in Champions. A Istanbul aveva sciupato una bella occasione, e un’opportunità sprecata in una finale è qualcosa che non si dimentica. Stasera cercherà il gol anche per questo, per azzerare quell’errore", riporta La Gazzetta dello Sport.