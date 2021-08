Pedullà – Correa-Inter, giorno chiave: dentro o fuori. “Belotti cinque giorni fa…”

Oggi è un giorno decisivo per capire se Joaquin Correa potrà vestirsi di nerazzurro e raggiungere all'Inter Simone Inzaghi

Oggi è un giorno decisivo per capire se Joaquin Correa potrà vestirsi di nerazzurro e raggiungere all'Inter Simone Inzaghi. Lo scrive Alfredo Pedullà, esperto di mercato: "Correa-Inter: giorno chiave. Dentro o fuori. Più dentro che fuori, con pazienza e prudenza. L’agente Lucci sta limando le distanze con la Lazio", si legge.

Nella lista dei nerazzurri, in alternativa all'argentino, c'è Andrea Belotti. Sul capitano del Torino, Pedullà scrive: "Belotti è entrato in lista Inter 5 giorni fa. Ma al momento nessuna chiusura, interesse aspettando sviluppi per Correa".