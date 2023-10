Sky – Inter, agenda rinnovi: ecco le tre priorità. Poi Lautaro e Barella

Le priorità di casa Inter sull’agenda dei rinnovi di contratto: ecco i primi tre nomi in lista. Poi Lautaro Martinez e Barella

Le priorità di casa Inter sull’agenda dei rinnovi di contratto. La società nerazzurra lavora parallelamente sul mercato e sui prolungamenti di alcuni giocatori, tre su tutti. In cima alla lista per Sky Sport ci sono Federico Dimarco, Henrikh Mkhitaryan e Denzel Dumfries. Dialoghi già nel vivo per i tre rinnovi di contratto.