Sky – Inter, Arnautovic può tornare in anticipo: nel mirino il Salisburgo

Marko Arnautovic - come filtrato anche nei giorni scorsi dalla Pinetina - può tornare prima del previsto. Come riportato da Sky Sport, a inizio novembre si farà il punto sulle condizioni dell’austriaco, fermatosi a Empoli. L’obiettivo può essere la sfida contro il Salisburgo dell’8 novembre, in anticipo rispetto ai tempi previsti.