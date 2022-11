Inter, prove di alleanza con il Salisburgo: con Okafor altri 3 nomi nel mirino

La dirigenza nerazzurra guarda con grande interesse al club austriaco, nel quale giocano numerosi giovani talenti

Fabio Alampi

L'Inter si sta muovendo da tempo sul mercato: in attesa di definire obiettivi e budget, la dirigenza nerazzurra sta allacciando rapporti con diverse società europee e non solo, con l'obiettivo di ottenere canali preferenziali in caso di future trattative. In questo senso va visto l'incontro tra Piero Ausilio, direttore sportivo interista, e Mario Gomez, responsabile tecnico del Salisburgo, uno dei club più interessanti a livello di giovani calciatori. Un'alleanza che potrebbe favorire l'arrivo a Milano di qualche promettente talento, come scrive Tuttosport:

"Il dirigente nerazzurro ha voluto far presente come anche l'Inter sia interessata ad alcuni gioielli del Salisburgo. La società di Viale della Liberazione sa bene come molti dei giocatori della squadra austriaca siano sul taccuino dei maggiori club europei, ma - come insegna il blitz effettuato nel 2018 in Argentina per strappare Lautaro Martinez a una folta concorrenza -, muoversi in anticipo creando pure buoni rapporti, a volte può valere più di un assegno pesante. Quando saranno più chiari i traguardi raggiunti dalla squadra di Inzaghi, i giocatori che verranno confermati o meno e il budget economico a disposizione di Marotta e Ausilio, allora ecco che l'Inter potrebbe entrare in gioco".

Non solo Okafor — "Il giocatore oggi maggiormente in vista del Salisburgo è l'attaccante svizzero Noah Okafor. Per lui 10 gol in 22 gare e l'interesse di diverse società, in Germania e come in Italia, con il Milan che lo ha inserito fra i candidati all'eventuale dopo Leao. Okafor costa già molto - 30/35 milioni -, ma l'Inter lo terrà monitorato.

[...] Gli occhi di Ausilio e degli scout nerazzurri, però, sono caduti anche su altri giocatori meno "pubblicizzati" di Okafor, tutti nati fra il 2001 e il 2003. In particolare sono sottolineati con la matita rossa tre centrocampisti che potrebbero entrare nelle mire nerazzurre se fosse complicato arrivare ad altri obiettivi come l'argentino Alcaraz del Racing. Fra questi il 21enne nazionale austriaco Nicolas Seiwald, il 20enne nazionale croato Sucic (ieri rimasto in panchina contro il Marocco) e il 19enne Under 21 danese Kjaergaard. Ragazzi di grande talento, abili a disimpegnarsi sia da mezzali che da mediani, tutti con davanti un grande futuro".