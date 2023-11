Sky – Inter, terminato allenamento alla vigilia della Juve: Cuadrado ce la fa, out Sanchez

L'Inter ha da poco terminato l'allenamento alla vigilia della supersfida dell'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, che insegue i nerazzurri in vetta alla classifica di Serie A di due punti. Come riferisce Sky Sport, Juan Cuadrado, alle prese con gli strascichi di una tendinite che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane, ha lavorato ancora una volta in gruppo e, dunque, partirà con ogni probabilità con i compagni alla volta di Torino, dove affronterà la sua ex squadra.

Discorso differente per Alexis Sanchez, non al meglio fisicamente e solo parzialmente in gruppo. Il cileno non ci sarà e non prenderà parte alla spedizione. La certezza sulla sua assenza, comunque, ci sarà nella giornata di domani. Certe, invece, le assenze di Pavard e Bastoni.