Inter ad altezza...Real. I nerazzurri e i Blancos sono le migliori tra le big di Champions e lo dicono i numeri: nessun club ha meno k.o.. Considerando tutte le competizioni, Inzaghi è caduto solo due volte, esattamente come Ancelotti. "La squadra di Simone Inzaghi è diventata ostinata, sembra quasi ribellarsi all’idea stessa di perdere. Il modo in cui ha ripreso per le corna la partita contro la Roma, dopo essere andata pericolosamente sotto, è la conferma, l’ennesima, in questa stagione felice: i nerazzurri di Simone hanno imparato come uscire anche dalle situazioni più complesse", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Per capire lo scatto, l’anno passato in questo momento le sconfitte erano otto, 4 volte di più. Insomma, adesso l’Inter è diventata Real, in tutti i sensi. A Inzaghi è andata di traverso soltanto l’Emilia, sempre minacciosa quando si è presentata a San Siro: le due sconfitte sono cadute proprio contro avversarie di quella regione, una in Serie A e una in Coppa Italia. L’unica macchia in questo campionato quasi immacolato dei nerazzurri l’ha causata il Sassuolo. Il Bologna di Thiago Motta, invece, ha preso le misure in A (pareggio) e poi ha piazzato il colpo in trasferta in Coppa. Da quel 20 dicembre, quando Thiago da ex sorprese il Meazza, l’Inter non ha mai perso. Quello stesso spirito servirà contro Simeone in Champions, che resta il terreno di caccia preferito dal Real, come conferma il blitz di ieri sera a Lipsia".