Tuttosport: “Inter, Conte è più di un’ipotesi. Marotta? No, ha rapporto logorato con…”

I problemi sono tutti legati a un rendimento alquanto deficitario in campionato, dove Inzaghi - proprio come un anno fa - è andato in crisi tra fine gennaio e fine marzo. Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, insegue il sogno della seconda stella e Conte è quanto meglio può esserci per centrare l’obiettivo. Dall’altra parte della bilancia ci sono rapporti molto logorati con Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin e pure le incertezze legate al futuro societario, dove pende sempre il debito di Suning verso Oaktree".