Inter, Arnautovic va in Arabia? Inzaghi ha un nome su tutti per sostituirlo

Come cambierà l'attacco dell'Inter la prossima stagione? Le riflessioni sul futuro riguardano anche ciò che sarà di Marko Arnautovic, che ha ancora un anno di contratto con il club nerazzurro. Torna sull'argomento anche la Gazzetta dello Sport di oggi: "Ieri al termine del match Inzaghi ha spiegato che se fosse per lui terrebbe tutti i giocatori attualmente in rosa. Vero però che se ci fosse la possibilità di andare a prendere un elemento più giovane e duttile di Arnautovic (Gudmundsson del Genoa su tutti), lui stesso darebbe l’ok".