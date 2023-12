Marotta: “Teniamo l’asticella alta, abbiamo grandi aspettative. Non sediamoci”

Nella serata di ieri l'Inter si è ritrovata per la classica cena di Natale . Tanti ospiti a tinte nerazzurre, presente ovviamente tutta la squadra. È stata anche l'occasione per ribadire l'obiettivo stagionale, il presidente con un videomessaggio ha chiarito che la priorità del club è vincere lo scudetto. Quello della seconda stella.

A prendere la parola è stato anche l'ad dell'Inter Beppe Marotta che ha applaudito per quanto fatto finora, ma tenuto alta la tensione sui prossimi impegni: «Teniamo l'asticella alta, non sediamoci sui mesi passati. Abbiamo grandi aspettative, dipenderà da come lavoreremo».