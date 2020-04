In Ghana – Inter, Asamoah dice no all’Hoffenheim: il giocatore ha già fatto la sua scelta

Per Kwadwo Asamoah è stata probabilmente la stagione più complicata da quando è arrivato in Italia ormai 12 anni fa. I suoi problemi alla cartilagine del ginocchio sinistro lo tormentano dal 2014, ma in questa stagione la situazione sembra essere peggiorata. Tanto che fino a quando si è giocato, il ghanese ha collezionato appena 11 presenze (899′), saltando 18 partite per il problema al ginocchio e in sette gare è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Ecco perché molto probabilmente il giocatore non rimarrà all’Inter la prossima stagione. Secondo quanto riporta Football Ghana, le pretendenti non mancano, anche se Asamoah sembra aver già deciso la sua destinazione. Il giocatore avrebbe rifiutato un’offerta da parte dell’Hoffenheim perché deciso ad accettare la corte del Fenerbahçe. Il club turco è da tempo alla ricerca di un terzino sinistro e il nerazzurro è in cima alla lista dei desideri. Asamoah, che ha un contratto in scadenza nel 2021, è quindi pronto a fare le valigie e a volare in Turchia la prossima stagione.

(footballghana.com)