Niente nazionale per Juan Cuadrado, sempre alle prese con l’infiammazione al tendine d’Achille. Come riportato da Sky Sport, da oggi il giocatore lavorerà per provare a esserci in Juventus-Inter. Fa infatti parte del gruppo ridotto di calciatori che si allenerà ad Appiano Gentile in questa sosta per le nazionali. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno dallo staff medico nerazzurro, la speranza è che possa tornare appunto dopo la sosta.