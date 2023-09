Perea (Colombia): “Cuadrado soffre di tendinite. Siamo in contatto con l’Inter”

Luis Perea, assistente di Nestor Lorenzo, ct della Colombia, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Juan Cuadrado, uscito per un problema fisico nell'intervallo del match con il Venezuela giocato venerdì scorso: "Soffre di tendinite, dopo la partita era molto affaticato. Successivamente, in alcuni allenamenti ha sofferto nuovamente e oggi siamo in una condizione in cui dobbiamo aspettare l'evoluzione degli eventi.