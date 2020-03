FCIN1908 / Non solo Lautaro, assalti estivi per un altro top: cifre e mosse Inter

Non solo Lautaro Martinez, nei prossimi mesi potrebbe decidersi anche il futuro di Marcelo Brozovic. Anche per lui c’è una clausola valida solo per l’estero, il valore è di 60 milioni di euro, aumentato di dieci milioni l’anno scorso, quando il centrocampista croato ha firmato il rinnovo con un ingaggio da circa 3,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno del 2022. Ma nonostante il fresco accordo, tra l’entourage del calciatore e la società nerazzurra sono ripresi i dialoghi. Secondo quanto appurato da Fcinter1908, i rappresentanti di Brozovic hanno informato l’Inter che in viale della Liberazione potrebbero giungere proposte dalla Premier, offerte al rialzo per il calciatore, dal punto di vista dell’ingaggio, e che pareggino la clausola da 60 milioni di euro.

INTER TRANQUILLA, DIALOGHI COSTANTI

Eventualità che non ha scomposto la dirigenza nerazzurra. L’Inter è pronta a ritoccare ulteriormente l’ingaggio (non di molto) ma rimane in attesa delle offerte paventate. Solo a quel punto si prenderà una decisione in merito, ovviamente ascoltando le necessità del calciatore, che ad oggi non ha in alcun modo espresso la volontà di cambiare aria. Intanto Ausilio e Marotta continuano a seguire la crescita di Sandro Tonali, che piace molto anche a Conte. Il prezzo del cartellino è alto, Cellino chiede 50 milioni di euro ma l’Inter può contare su calciatori in rosa che possono piacere al Brescia.

