Lautaro, dalla Spagna arriva un’indiscrezione che può far sorridere l’Inter e i suoi tifosi

Un grande intreccio di mercato è in corso tra l’Inter e il Barcellona. E Lautaro Martinez non è l’unico calciatore coinvolto in questo scenario. E’ ormai storia nota il forte interesse del club catalano nei confronti del Toro: alcuni media italiani hanno già parlato di un accordo ormai trovato tra lo stesso giocatore e il Barcellona. Al Mundo Deportivo, noto quotidiano vicino alle vicende del Camp Nou, risulta però altro.

L’altro oggetto dei desideri del club è Timo Werner, nome peraltro sulla lista dell’Inter nel caso in cui il Toro partisse direzione Barcellona. Ma quello dei catalani non è solo un mero interesse: il tedesco è stato infatti osservato dal vivo in Champions League da Ramon Planes, dirigente del Barça. Questo, spiega il quotidiano spagnolo, fa presupporre che Lautaro non sia così vicino al Barcellona come si crede. Ecco quindi l’indiscrezione che può far sorridere l’Inter: tra il Barcellona e Lautaro non c’è alcun accordo e Werner e più di una semplice alternativa.