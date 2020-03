Inter, Cds sicuro: “Sensi sarà riscattato, futuro a Milano scontato”. Ma c’è un dato sconfortante

“Sensi verrà riscatto dall’Inter, non ci sono dubbi“. E’ questa la certezza del Corriere dello Sport, che, nella sua edizione odierna, dedica un focus a Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter, partito a razzo ad inizio stagione, è stato fermato dai tanti, troppi infortuni, senza riuscire più a tornare il giocatore di agosto-settembre. Il quotidiano romano, sul suo futuro, spiega: “Col Sassuolo balla una cifra di venti milioni che è facoltativa soltanto formalmente. Un po’ come, sempre con la società emiliana, era stata trattata l’operazione Politano lo scorso anno. La conferma di Stefano a Milano si può già dare per scontata“. Il Corsport riporta però un dato sconfortante: le defezioni di Sensi in campionato hanno superato le presenze: tredici a dodici. Ora a Stefano il compito di rimettersi in sesto e tornare a splendere ancora al più presto.