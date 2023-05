Inter-Atalanta, le UFFICIALI: Inzaghi si affida alla LuLa, un cambio in difesa

Scelte confermate: Simone Inzaghi punta sulla LuLa per cercare di blindare il discorso qualificazione in Champions League. Contro l'Atalanta, infatti, il tecnico piacentino si affida a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku , con Dzeko che si siede in panchina.

In mezzo al campo, invece, confermato in toto il reparto che ha iniziato la finale di Coppa Italia: Dumfries e Dimarco sulle fasce, Barella, Brozovic e Calhanoglu in mezzo. In difesa, invece, riposa Darmian, con D'Ambrosio che prende il suo posto mentre Acerbi e Bastoni completano il reparto arretrato. In porta torna Onana, al posto di Handanovic