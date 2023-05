Argentina, Lautaro salta il Tour di giugno: cure alla caviglia per tornare ad agosto al 100%

Lautaro Martinez non è stato convocato dal CT dell'Argentina Scaloni per le partite contro Australia e Indonesia

Il CT dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha diramato la lista dei convocati dell'Albiceleste in vista delle partite contro Australia (15 giugno) e Indonesia (19 giugno) nella tournée asiatica dei campioni del mondo in carica.

Tra i convocati, non ci sono né Correa né Lautaro Martinez. Come riportato dal giornalista Gaston Edul, vicino alla Nazionale argentina, il Toro non è stato convocato perché, dopo la fine della stagione - e dunque dopo la finale di Champions League - si sottoporrà ad un trattamento alla caviglia per guarire completamente ed essere al 100% ad agosto quando inizierà la nuova stagione.