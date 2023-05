Sky – Inter-Atalanta, la probabile di Inzaghi: LuLa dal 1′, un cambio in difesa

L'Inter affronterà l'Atalanta con l'obiettivo di centrare la qualificazione in Champions League, che arriverà in caso di risultato positivo contro l'Atalanta. Per quel che concerne la probabile formazione, Inzaghi opterà, di fatto, per l'undici migliore possibile al netto degli indisponibili Mkhitaryan , Skriniar e Gagliardini.

In porta ritorna Onana, mentre in difesa c'è D'Ambrosio al posto di Darmian, con Acerbi e Bastoni che completano la retroguardia a tre. Sulle fasce, Inzaghi opta per i titolari Dumfries e Dimarco, con Brozovic, Barella e Calhanoglu in mezzo al campo. In avanti, continua l'alternanza tra Lukaku e Dzeko: in campionato tocca a Big Rom che sarà affiancato da Lautaro Martinez. Correa è out per infortunio e solo settimana prossima si capirà se potrà essere a disposizione per la finale di Champions League.