Contro l'Atletico, il tecnico interista punta sulla ThuLa in attacco, sul tridente classico a centrocampo e in difesa, con De Vrij al posto dell'infortunato Acerbi. Una novità per l'Atletico perché Simeone sceglie Lino e non Reinildo, dato per favorito alla viglia, sulla fascia sinistra. Morata è convocato ed è in panchina.