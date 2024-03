"Uno, come noto, è già stato preso e si tratta dell'iraniano Taremi, svincolato dal Porto. Dunque, con i confermatissimi Lautaro Martinez e Thuram - a meno di offerte indecenti che facciano tremare i polsi -, ci sarà Taremi, ma poi andranno definite le altre due caselle. Ad oggi, ovviamente, una è occupata da Arnautovic, non fosse altro per il contratto fino al 2025. La stagione dell'austriaco - più bassi che alti e due gravi infortuni muscolari -, però, ha insinuato un dubbio sulla sua permanenza: se arriverà una proposta, l'Inter non si opporrà. Quindi, in caso di uscita di Arnautovic e di Alexis Sanchez (in scadenza di contratto, il rinnovo non è da escludere, ma dipenderà dal finale di stagione e altri fattori), serviranno due pedine.