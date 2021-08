Inter, due attaccanti in uscita: possibile una cessione a titolo definitivo

L'aggiornamento sugli ultimi movimenti che i nerazzurri hanno messo in preventivo prima del gong del mercato estivo

Ancora due giorni prima della fine della sessione estiva di calciomercato. L'Inter sembra aver chiuso gli affari in entrata, ma rimane vigile. Intanto i nerazzurri lavorano per piazzare alcuni giovani. Sottolinea Calciomercato.com: "C'è anche Eddie Salcedo nella lista dei giocatori in uscita dall'Inter. Così come Lazaro, anche l'attaccante classe 2001 non era presente nell'elenco dei convocati per la partita del Bentegodi: il giocatore è vicino a un ritorno al Genoa dove è cresciuto e col quale aveva debuttato in Serie A ad appena 15 anni. L'altro attaccante al quale l'Inter sta cercando una sistemazione è l'argentino Facundo Colidio, classe 2000 e reduce da una stagione non esaltante al Sint-Truiden in Belgio: 33 presenze, 2 gol e 3 assist. Se dovesse arrivare un'offerta soddisfacente, non è esclusa una cessione a titolo definitivo".