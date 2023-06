Repubblica – Zhang chiaro: un euro esce, un euro entra. Vice Barella? A zero e alto 1.90

È un mercato di incastri e perfetto equilibrio tra entrate e uscite il mercato dell'Inter. Ecco perché si aspetta l'uscita di Marcelo Brozovic per provare l'affondo su Davide Frattesi. Come sottolinea Repubblica, la linea imposta dal presidente Steven Zhang è chiara: per potere spendere un euro, uno ne deve entrare. "Possibilmente, meglio vendere prima e comprare dopo. Perché Marotta, Ausilio e Baccin possano tentare la stoccata finale per Frattesi, devono prima incassare l’ok definitivo per Brozovic. Frattesi pur essendo destro di piede si inserirebbe nelle rotazioni come mezzala sinistra, in alternanza con Henrikh Mkhitaryan".