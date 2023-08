SM – Inter, Audero si avvicina: cifre e dettagli. Intanto rinnovo pronto per due big

Primo giorno da giocatore dell'Inter per Yann Sommer che, dopo le visite all'Humanitas e al CONI, si dirigerà in sede per firmare il suo contratto con i nerazzurri. Inter che continua la ricerca di un secondo portiere: come riportato da Sport Mediaset, sfumato Trubin e visto che Bento è incedibile per l'Athletico Paranaense, l'ipotesi più percorribile diventa Audero, valutato 8 mln dalla Sampdoria.