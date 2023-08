Frattesi e Thuram, fantasia e forze fresche: sarà Inter diversa. La sfida di Inzaghi

In questa sessione di mercato l'Inter ha cambiato molto. Basti pensa che dei 16 interisti entrati in campo a Istanbul il 10 giugno nella finale di Champions se ne sono andati in 6, a cui se ne aggiungono altri 4. "La squadra di Inzaghi cambia pelle per riaprire un ciclo scudetto, obiettivo dichiarato dalla società e dal tecnico. Arrivi come Frattesi, Thuram, Bisseck e Samardzic abbassano l’età media e assieme a Cuadrado portano verticalità, gol, creatività e dribbling in più a una squadra che l’anno scorso ha fatto fatica per sbloccare le partite contro le avversarie medio-piccole", sottolinea il Corriere della Sera.