L’Inter rilancia: dall’autofinanziamento a Koulibaly-Frattesi, c’è il piano Scudetto

Da una parte Zhang ha ribadito a Inzaghi la soddisfazione per il lavoro svolto, dall’altra Inzaghi ha espresso il desiderio che la squadra venga rinforzata in ogni reparto per essere ancor più competitivi e andare all’assalto della seconda stella nella prossima stagione.

“Inzaghi ha chiesto di far di tutto per la conferma di Lukaku, oltre a quelle di Acerbi (sul quale ha ricevuto rassicurazioni) e di De Vrij (che rinnoverà nei prossimi giorni fino al 2025). Romelu è centrale nel suo progetto tattico, anche se in Champions di fatto il tecnico gli ha sempre preferito Dzeko dall’inizio”.

Nel mirino dei nerazzurri c’è Kalidou Koulibaly, individuato come profilo ideale per sostituire Skriniar.

“Il difensore è in uscita da Londra. Il nodo è l’ingaggio: guadagna poco meno di 10 milioni netti, cifra fuori dalla portata del club nerazzurro. Il Decreto Crescita non può essere applicato, serve una corposa compartecipazione del Chelsea all’ingaggio, oltre che la disponibilità dei Blues a farlo partire in prestito. O, in alternativa, serve che il discorso Koulibaly entri in un ragionamento più ampio che tiene dentro anche Lukaku e, appunto, Onana”.

In entrata il primo obiettivo è Davide Frattesi, per il quale c’è stato un incontro ieri sera tra Inter e Sassuolo:

“L’Inter si sente avanti a tutti. Con il Sassuolo il dialogo è aperto e ieri sera ha vissuto un’altra tappa importante. I dirigenti nerazzurri hanno offerto la disponibilità a trattare come contropartita due giovani: Fabbian e Mulattieri. Ed è il secondo la pista preferita, quella su cui concentrarsi. Si tratta sulla formula dell’operazione, non solo sulla valutazione del cartellino, che è pari a 30 milioni di euro”.

In uscita, invece, ci sono Dzeko e Correa, mentre per Dumfries e Brozovic si valuteranno le opportunità di mercato. Possibile addio anche di Gosens, che ha estimatori in Bundesliga: se dovesse partire il sostituto sarà Carlos Augusto del Monza.