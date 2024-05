Manca poco, poi Oaktree escuterà il pegno e si prenderà l'Inter. Zhang ha tempo fino a mercoledì per trovare una soluzione, al momento ipotesi molto lontana. Il fondo non ha intenzione di disperdere l'asset, ma vuole continuare portando avanti quanto costruito in questi anni.

"Sta per scattare l’ora X, sta per sorgere l’alba californiana dopo otto anni di sole rosso Cina che hanno cambiato la grammatica moderna dell’Fc Internazionale. La sfida sarà proprio garantire una continuità di gestione tecnica ed economica dopo un piccolo grande terremoto. Su questo, però, Oaktree è stata assai chiara ancora prima di piantare le tende al decimo piano della sede di viale della Liberazione. Parola d’ordine “continuità”, un giocattolino che funziona così bene non verrà buttato via. Per quanto possibile si proverà a mantenere la stessa velocità di crociera confermando in blocco il management, sia nell’area sportiva con a capo Beppe Marotta sia in quella corporate guidata da Alessandro Antonello", spiega La Gazzetta dello Sport.