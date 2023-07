Inter, iniziata la stagione 2023/24: ecco i giovani aggregati alla Prima Squadra

Diversi ragazzi lo scorso anno in forza alla Primavera nerazzurra hanno partecipato al primo giorno di ritiro

Si è alzato oggi ad Appiano Gentile il sipario sulla stagione 2023/24 dell'Inter. Una prima parte del gruppo si è ritrovata agli ordini di Simone Inzaghi e del suo staff per sottoporsi ai primi test atletici, in attesa dei calciatori reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali che stanno godendo ancora di qualche giorno in vacanza.