Inter-Bologna, le PROBABILI: regia affidata ad Asllani. Difesa titolare, occasione Arnautovic

Dopo la vittoria dell'Olimpico contro la Lazio che ha portato l'Inter a +4 sulla Juve, la squadra di Inzaghi scenderà in campo questa sera contro il Bologna. L'Inter sfiderà la formazione di Thiago Motta per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ci saranno alcuni cambi nella squadra del tecnico nerazzurro che pensa inevitabilmente anche alla partita di sabato con il Lecce. Spazio in porta ad Audero, riposa il titolare Sommer. In difesa confermati Bisseck, Acerbi e Bastoni in attesa del rientro di De Vrij. In mezzo al campo in regia ci sarà Asllani con Frattesi e Klaassen al suo fianco. Riposerà Dimarco, al suo posto Carlos Augusto. A destra toccherà ancora a Darmian. Davanti occasione per Arnautovic insieme a Lautaro.