Ausilio vuole Buchanan: “Ma all’Inter può arrivare questo nome che si è già promesso”

E' notizia delle ultime ore l'operazione alla quale si dovrà sottoporre Juan Cuadrado: lo stop del colombiano metterà in seria difficoltà l'Inter, che dovrà andare sul mercato per coprire la falla. Scrive in merito Il Giorno: "Da tempo ad Ausilio piace Tajon Buchanan, 24enne canadese del Bruges. L’estate scorsa costava circa 20 milioni di euro, cifra che l’Inter potrebbe spendere anticipando il mercato estivo e giocando con la formula (un po’ come si fece con Gosens nel 2022), ma ora in Inghilterra lo danno nell’orbita del Manchester City per 50...