Inter, le buone notizie arrivano da Arnautovic. L’attaccante rientra con l’Atalanta?

"Dopo lo stop — per il campionato, ma non per i quindici interisti impegnati con le proprie nazionali — l’Inter in 22 giorni, fra campionato e Champions, incontrerà Torino in trasferta, Salisburgo a San Siro, Roma in casa, Atalanta a Bergamo, di nuovo Salisburgo in Austria e Frosinone a Milano", ricorda La Gazzetta dello Sport.