Diesel Inter, quando gli altri calano i nerazzurri salgono in cattedra: il dato è emblematico

Un diesel. Una squadra che studia l'avversario e che, al momento opportuno, riesce ad azzannare e a portarsi a casa la partita. Quando gli altri calano e vanno in debito d'ossigeno, lasciando magari più spazi, l'Inter sale in cattedra. Accade quasi sempre in questa stagione e la partita di ieri sera a Salerno ne è la dimostrazione.

"Per quanto riguarda invece primi e secondi tempi, l’Inter ha fin qui segnato di più nella ripresa. Sono infatti 13, contando anche la Champions, le reti arrivate nella seconda frazione di gara, contro le sette segnate nella prima. Un dato che conferma come i cambi portino beneficio a una squadra più attrezzata di altre dal punto di vista della profondità della rosa, e capace di trovare energie utili alla vittoria con i cambi. Limitandosi alla sola Serie A, nei primi tempi l’Inter ha segnato in media un gol ogni 45 minuti, nei secondi il dato si abbassa a 26. Una performance senza pari in questo campionato, determinante nello spiegare la posizione in classifica dei nerazzurri, in testa nonostante lo scivolone in casa con il Sassuolo a San Siro alla quinta giornata".