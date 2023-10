Nel Lautaro show anche Inzaghi è stato attore protagonista. “Rispetto ai suoi standard…”

"Nel Toro-show Simone Inzaghi è stato pur sempre attore protagonista. All’Arechi il tecnico ha decisamente fatto bene a dare un po’ di sano riposo all’argentino spremuto: così facendo, ha liberato certe energie represse e ha pungolato l’orgoglio del campione. Ma, soprattutto, ha poi scelto il momento migliore per rovesciare in campo sia lui che Mkhitaryan, uno degli altri interisti iper-utilizzati in quest’alba di stagione". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla scelta di Simone Inzaghi di far riposare, almeno dall'inizio, i due giocatori più spremuti in questa prima parte di stagione.