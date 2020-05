MD – Lautaro, Barcellona tremendamente ottimista: le nuove cifre. E l’Inter si fionda su…

Il Barcellona è ossessionato da Lautaro Martinez. Ormai in Catalogna non si parla d’altro che dell’assalto del club blaugrana al Toro nerazzurro. Gli ultimi aggiornamenti, in tal senso, arrivano da Francesc Aguilar, prima firma del Mundo Deportivo, quotidiano molto vicino al club.

“Il Barcellona”, scrive Aguilar, “si dice tremendamente ottimista circa l’acquisto di Lautaro Martinez. Dopo aver ottenuto l’ok del giocatore da tempo, è vicino anche l’accordo con l’Inter. Con una nuova offerta superiore ai 50 milioni di euro più giocatori, ovvero l’offerta iniziale. L’Inter non si muove dalla richiesta di 80-90 milioni più Vidal ma ora accetta di trattare altri giocatori per abbassare la quota cash. Dopo il no di Arthur, vuole Semedo o comunque giocatori dal valore già consolidato. L’idea del Barcellona è di proporre 60 milioni più due giocatori. Da qui si parte”.

Le alternative dell’Inter

“L’Inter ha bisogno di denaro contante per fare il suo mercato e trattare Werner, Chiesa o Mertens. Non basta ai nerazzurri fare cassa con Icardi per soddisfare le richieste di Antonio Conte per la prossima stagione. L’Inter già è consapevole del possibile addio di Lautaro e sta cercando il sostituto. Il pressing forte è soprattutto su Timo Werner, che non è più così sicuro di andare al Liverpool. Al Liverpool avrebbe la concorrenza di Firmino, Salah e Mané, che all’Inter non avrebbe. Poi ci sono le manovre di disturbo della Juve con Semedo e del Barcellona con lo stesso Werner. Tutte manovre fatte per mettere pressione all’Inter”.