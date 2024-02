Il centrocampo dell'Inter è di livello mondiale, ed è il vero motore trainante di una squadra che sogna in grande

Se l'Inter di Simone Inzaghi viaggia spedita in testa alla classifica e martedì sera affronterà l'Atletico Madrid in Champions League con più di un favore del pronostico, è anche per il rendimento di un centrocampo che, senza timore di smentita, può essere definito tra i migliori del mondo.