Sky – Handanovic in scadenza, l’Inter cerca un portiere: altri 2 nomi oltre a Sommer

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter avrebbe iniziato la ricerca di un portiere, tenendo in considerazione il fatto che Handanovic e Cordaz sono entrambi in scadenza.

L'Inter sta ragionando su alcuni portieri a parametro zero: il primo nome è Yann Sommer, sul quale c'è anche il Bayern Monaco, ma anche l'ex Fiorentina e Juventus Neto, ora al Bournemouth e Agustin Rossi del Boca Juniors. Entrambi i profili sono in scadenza a giugno 2023 e, anche per questo, sono monitorati con attenzione dalla dirigenza nerazzurra.