Inter, attacco in crisi: nel 2023 numeri horror. Repubblica: “C’è solo una cura”

La crisi nera dell'Inter è lo specchio dei numeri dei suoi attaccanti: Lautaro Martinez in campionato non segna dal 5 marzo, Edin Dzeko dal 4 gennaio, Joaquin Correa dal 29 ottobre e Romelu Lukaku che su azione non segna dalla prima di campionato. E questi numeri vengono analizzati da Repubblica, che entra nel dettaglio dei problemi offensivi nerazzurri: "Perdendo 0-1 col Monza, l'Inter ha visto scendere la propria media gol nel 2023 sotto la soglia di uno a partita. I nerazzurri hanno segnato appena 14 reti in 15 partite da inizio gennaio. Un dato più da retrocessione che da metà classifica.

Sbloccare un attaccante che non segna non è mai facile. Figuriamoci quattro. Inzaghi ha sempre detto di essere comprensivo e paziente con i suoi giocatori avanzati, forte anche dell'esperienza personale. C'è da scommettere però che di fronte allo spettacolo del grande spreco di palle gol che l'Inter mette in scena a ogni gara di campionato, la tentazione di entrare lui in campo sia forte. Con ogni evidenza, la ricetta per riaffilare le punte all'Inter non l'ha trovata nessuno. Non il tecnico, non i giocatori stessi, forse nemmeno la psicologa che Beppe Marotta ha messo a disposizione dei giocatori. L'unica cura che sembra poter rivitalizzare le frecce interiste è la musichetta della Champions. E in quella spera San Siro, in vista del ritorno dei quarti in casa col Benfica", si legge.