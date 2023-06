Carragher: “Barella? E’ uno dei più forti d’Europa. Centrocampista totale”

Il centrocampista nerazzurro è tremendamente apprezzato in Premier League, dove farebbero carte false per strapparlo all'Inter

Nicolò Barella continua ad essere elogiato in giro per l'Europa. Il centrocampista nerazzurro è tremendamente apprezzato in Premier League, dove farebbero carte false per strapparlo all'Inter. Ma i nerazzurri, finora, hanno sempre opposto una forte resistenza, in primis al Newcastle che lo voleva prima di Tonali.