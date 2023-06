Inter, obiettivo 90 milioni dagli addii. Se sfuma Frattesi altre 2 piste. Onana? L’agente…

Dopo i colpi in entrata (Bisseck, Azpilicueta e Thuram), la prossima settimana dell'Inter sarà dedicata principalmente alle cessioni. La più vicina è quella che riguarda Marcelo Brozovic che già entro domani dovrà sciogliere tra la faraonica proposta dell'Al Nassr o quella del Barcellona che non molla la presa. "L’Inter resta in riva al fiume, ferma nella sua posizione su una richiesta di 25 milioni per il cartellino. Obiettivo del club nerazzurro è portare a casa 90 milioni. Se Robin Gosens è valutato 15, la fetta più grande alla voce entrate verrà portata dall’addio di André Onana per cui l’Inter vuole 50 milioni più bonus", sottolinea Tuttosport.