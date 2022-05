Brand Finance – Inter 13esimo club al mondo per valore: superato l’Atletico. Balzo Milan

L'Inter è il 13esimo club al mondo per valore. Lo stabilisce il report annuale di Brand Finance. Juve in top 10, balzo del Milan

L'Inter è il 13esimo club al mondo per valore. Lo stabilisce il report annuale di Brand Finance, che ha stabilito l'enterprise value dei club europei. In vetta, conferma per il Bayern Monaco, che è la società con il valore più alto del mondo, un valore pari a 4,7 miliardi di euro.