UFFICIALE – Skyland Group nuovo official solar energy partner dell’Inter

Alessandro Antonello, ceo corporate dell'Inter, ha detto: "Siamo felici di accogliere Skyland Group come nostro nuovo partner e di legarci ad un brand leader in un settore di sempre maggiore rilevanza come quello delle energie rinnovabili. Questo nuovo accordo unisce due brand innovativi e all’avanguardia, che condividono la stessa attenzione verso il futuro e la sostenibilità".

Alex Lin, Presidente di Skyland Group, ha aggiunto: "In momento storico come quello in cui viviamo il tema del solare è al centro di una rivoluzione ecologica ed economica non più posticipabile. Essere partner dell’Inter è un canale di comunicazione fondamentale per promuovere questi traguardi a cui si aggiunge grande attenzione a temi come la cultura, l’arte e il sociale, che sono parte inscindibile della filosofia Skyland".