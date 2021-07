Inter, contatti fitti col Sassuolo per Raspadori: individuata la chiave per il sì

L'Inter fa sul serio per Giacomo Raspadori: proseguono i contatti col Sassuolo, ecco la chiave per sbloccare la trattativa

Proseguono fitti i contatti tra l' Inter e il Sassuolo per Giacomo Raspadori . L'amministratore delegato del club nerazzurro, Beppe Marotta , e il direttore sportivo Piero Ausilio ne hanno parlato anche ieri mattina con l'ad degli emiliani, Giovanni Carnevali , nell'hotel di Rimini che ha ospitato la cerimonia d'apertura del calciomercato 2021.

Carnevali ha confermato di aver trattato l'argomento con Marotta : l'attaccante classe 2000, impegnato a Euro 2020 con l'Italia di Mancini , è un obiettivo dell'Inter ma non rappresenta una priorità per il club nerazzurro, almeno fino a una possibile richiesta di cessione da parte di Lautaro Martinez .

La società di viale della Liberazione è disposta a lasciare Raspadori un anno in prestito al Sassuolo di Dionisi per bruciare la concorrenza. Al momento, il problema è rappresentato dalle esose richieste del Sassuolo per il cartellino del 21enne.