Inter, pronto colpo da 50 mln con ok di Suning. Coperta anche eventuale cessione a sorpresa

Non solo il mercato di gennaio. Beppe Marotta, ormai si sa, sta tentando il colpaccio, portando a Milano uno tra Eriksen e Vidal. Ma l’Inter non dimentica il futuro più a lungo termine. E’ per questo che ieri, in sede, si sono presentati gli agenti di Sandro Tonali. Il talento del Brescia, valore di mercato 50 milioni di euro, è uno dei grandi obiettivi per l’estate, insieme all’altro azzurro Castrovilli.

“L’Inter lavora su entrambi i fronti e in vista della prossima stagione, oltre che al parametro zero Eriksen, pensa a Tonali e a Castrovilli. Per il primo ieri in viale della Liberazione c’è stato un incontro tra il ds Ausilio, il suo vice Baccin e l’avvocato Bozzo, uno degli agenti del centrocampista del Brescia (l’altro è Roberto La Florio)”, ha spiegato oggi il Corriere dello Sport.

La clausola di Brozovic non lascia del tutto tranquilli

“Ufficialmente è stata una chiacchierata informale e non si è parlato del talento che Mancini ha già lanciato in Nazionale, ma in realtà Sandro è stato l’argomento più gettonato. Perché a Marotta piace dai tempi della Juventus, mentre Conte ama i centrocampisti di qualità. Entrambi vedono bene Tonali nell’Inter del futuro, con o senza Brozovic che a Milano sta bene ma ha una clausola da 60 milioni valida per l’estero e un Europeo in cui mettersi in mostra”, spiega ancora il Corriere.

E’ ovvio ma giusto rimarcare come Brozovic sia incedibile per l’Inter ma la cifra della clausola non è così alta da lasciare completamente tranquilli. L’Inter si copre con Tonali, che può tranquillamente giocare con Brozo ma anche al posto del croato.