UFFICIALE – Inter-Crotone, le formazioni: Nainggolan dal 1′. Satriano-Pinamonti in attacco

Le scelte del tecnico nerazzurro in vista dell'amichevole contro il Crotone

Dopo la Pergolettese, l'Inter di Simone Inzaghi sfida il Crotone in amichevole. Il tecnico nerazzurro schiera Handanovic in porta, Skriniar, De Vrij e Kolarov in difesa. Sulle fasce spazio a Darmian e Dimarco, metre a centrocampo agiranno Nainggolan, Brozovic e Calhanoglu. Coppia d'attacco formata da Satriano e Pinamonti.