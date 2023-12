GdS – Inter, Cuadrado deve operarsi. Piano A è Djalò subito, due le alternative

Juan Cuadrado deve operarsi. L’ipotesi è trapelata nei mesi scorsi, ora sta per diventare realtà. Il colombiano prova ancora dolore al tendine d’Achille, la terapia conservativa non ha portato i suoi frutti. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, “sarà intervento, con conseguente recupero lento: l’assenza sarà di almeno tre mesi. Si tratta solo di decidere quando l’operazione sarà effettuata: già in questa settimana, oppure - come vorrebbe il club e lo stesso staff tecnico - a fine mese, il più possibile a ridosso del mercato di gennaio”, sottolinea la rosea. E, inevitabilmente, un rinforzo dal mercato arriverà.

Djalò subito piano A

“La prima opzione è quella di anticipare lo sbarco ad Appiano del portoghese Djalò, con il conseguente impiego in pianta stabile di Darmian come esterno di centrocampo. Il 23enne, vittima di un infortunio al crociato anteriore del ginocchio destro lo scorso marzo, non è ancora rientrato in campo in questa stagione. In scadenza a giugno, il Lilla vorrebbe venderlo subito. E l’Inter, che con lui ha una base di accordo per un quinquennale, sta valutando se anticipare l’operazione a fronte di piccolo conguaglio da garantire al club francese. Non è l’unica opzione, in ogni caso, su cui ragionano i dirigenti nerazzurri.