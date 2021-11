Inter, D’Ambrosio: “Scudetto vinto anche grazie a Spalletti. Insigne? Dico solo…”

Le parole del difensore nerazzurro ai microfoni di Sport Mediaset verso la gara del Meazza

Danilo D'Ambrosio, verso Inter-Napoli, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le sue considerazioni: "Con mister Spalletti c'è un ottimo rapporto. Sicuramente ha fatto bene, se abbiamo vinto lo scudetto bisogna dare merito a lui di aver iniziato un percorso vincente. Col Napoli è una partita con un pizzico di difficoltà in più rispetto alle altre, loro e il Milan stanno facendo un ottimo campionato. Se vogliamo restare aggrappati alla vetta, bisogna fare sicuramente risultato. Insigne? Lorenzo è affezionato alla piazza di Napoli, lo dimostra ogni volta che scende in campo. Più di questo non posso dire".